Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Phát triển doanh thu và khách hàng mới cho kênh Mobile app về các sản phẩm về mảng khóa học, mỹ phẩm, mẹ và bé, Chịu trách nhiệm chính về chỉ số khách hàng, doanh thu và hiệu quả sử dụng chi phí.

Phối hợp với team sản phẩm và marketing in-app để thiết kế luồng trải nghiệm với nội dung xuyên suốt và thống nhất, thúc đẩy tương tác và lượt mua hàng trên app

Phân tích số liệu trên luồng trải nghiệm của khách hàng mới và đưa ra phương án cải tiến doanh thu, sử dụng thành thạo kỹ thuật A/B testing để cải tiến chỉ số

Nghiên cứu thị trường & Phân tích nhu cầu của khách hàng dựa vào dữ liệu in-app với mục tiêu phát hiện nhu cầu mới góp phần cải tiến sản phẩm và cung cấp thêm dịch vụ giá trị gia tăng phù hợp

Cung cấp báo cáo theo ngày, tuần, tháng về các chỉ số hiệu suất chính cho leader và các bên liên quan, phân tích và đưa ra kế hoạch cải tiến theo ngày, tuần, tháng, quý

Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí...

Tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương với thành tích doanh thu cá nhân với quy mô trên 500 triệu, Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thời trang, giáo dục trực tuyến. Từng có kinh nghiệm marketing App / Web là lợi thế

Có kinh nghiệm và kỹ năng sản xuất nội dung, chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Tiktok, làm landing page chuyển đổi

Có kỹ năng phân tích vấn đề dựa trên số liệu và đưa ra phương án cải tiến, sử dụng thành thạo các công cụ đo lường, báo cáo số liệu

Có khả năng tư duy về hành trình trải nghiệm, giải quyết vấn đề. Có khả năng nghiên cứu nhu cầu, insight của khách hàng theo sản phẩm

Có kiến thức tốt về Growth Marketing, A/B testing,các công cụ Web/App Analytics, Digital Marketing, am hiểu tất cả các kênh Paid Ads hiện nay.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu nhập 20-25M = Lương cứng + Thưởng Hiệu Quả + Thưởng Nóng

Thưởng hiệu quả, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước và luật: Bảo hiểm, nghỉ lễ tết, hiếu hỉ,... khi lên chính thức.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.

Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí (Cung cấp đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.