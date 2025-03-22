Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 459 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng.

Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng và các điều kiện thanh toán với nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Giám sát quá trình giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, đảm bảo đủ hàng hóa cho sản xuất hoặc kinh doanh.

Phân tích thị trường, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu và lên kế hoạch mua hàng hiệu quả.

Cập nhật thông tin thị trường, giá cả và các nhà cung cấp mới.

Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp.

Đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách và quy trình mua hàng của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí mua hàng của các chuỗi siêu thị/ hệ thống bán lẻ

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel,..).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h30 -17h30 (nghỉ trưa 1,5h)

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng chính thức.

Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Tham gia Teambuilding, training kỹ năng thường xuyên.

Môi trường hòa đồng, trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.

Được chủ động sáng tạo, đề xuất và thực hiện nhanh đề xuất của mình.

Phúc lợi ăn ca tại chỗ có bếp nấu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

