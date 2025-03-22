Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
- Hà Nội: 459 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng.
Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng và các điều kiện thanh toán với nhà cung cấp.
Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Giám sát quá trình giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa.
Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, đảm bảo đủ hàng hóa cho sản xuất hoặc kinh doanh.
Phân tích thị trường, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu và lên kế hoạch mua hàng hiệu quả.
Cập nhật thông tin thị trường, giá cả và các nhà cung cấp mới.
Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp.
Đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách và quy trình mua hàng của công ty.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí mua hàng của các chuỗi siêu thị/ hệ thống bán lẻ
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Kỹ năng đàm phán tốt.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel,..).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng chính thức.
Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.
Tham gia Teambuilding, training kỹ năng thường xuyên.
Môi trường hòa đồng, trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.
Được chủ động sáng tạo, đề xuất và thực hiện nhanh đề xuất của mình.
Phúc lợi ăn ca tại chỗ có bếp nấu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
