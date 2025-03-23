Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 89 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook, Tiktok, shoppe, các sàn thương mại điện tử,…

Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.

Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.

Báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing, chạy quảng cáo Google Ads nếu có kinh nghiệm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng chạy ads

Bằng tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí, Quảng cáo, Thiết kế hoặc liên quan.

Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 6 tháng trở lên.

Kỹ năng quản lý ngân sách.

Kiến thức chuyên môn về marketing, khả năng viết content, kịch bản video, tạo các chiến dịch tiếp thị trên nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng phân tích, sáng tạo và nhiều ý tưởng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

