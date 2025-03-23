Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược quảng cáo, care camp về các mặt hàng của công ty

Trực tiếp triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng facebook

Làm báo cáo chi phí hàng ngày.

Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng

Tư duy sáng tạo, biết làm video

Có kỹ năng trong việc tìm kiếm và test sản phẩm là một lợi thế

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, trung thực, thái độ tốt, có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc.

Tại HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7 triệu + KPI + Thưởng + Phụ cấp + Thâm niên làm việc (thu nhập 15-30 triệu)

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, lên leader nếu có năng lực

Lương tháng 13, phép năm và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Tham gia các hoạt động của Công ty: Du lịch, team building,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM

