Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xây dựng chiến lược quảng cáo, care camp về các mặt hàng của công ty
Trực tiếp triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng facebook
Làm báo cáo chi phí hàng ngày.
Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng
Tư duy sáng tạo, biết làm video
Có kỹ năng trong việc tìm kiếm và test sản phẩm là một lợi thế
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, trung thực, thái độ tốt, có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc.
Tư duy sáng tạo, biết làm video
Có kỹ năng trong việc tìm kiếm và test sản phẩm là một lợi thế
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, trung thực, thái độ tốt, có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc.
Tại HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7 triệu + KPI + Thưởng + Phụ cấp + Thâm niên làm việc (thu nhập 15-30 triệu)
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, lên leader nếu có năng lực
Lương tháng 13, phép năm và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Tham gia các hoạt động của Công ty: Du lịch, team building,..
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, lên leader nếu có năng lực
Lương tháng 13, phép năm và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Tham gia các hoạt động của Công ty: Du lịch, team building,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI