Tuyển Nhân viên SEO GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại GoChek Việt Nam
- Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nghiên cứu từ khóa, xây dựng chiến lược SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google và các công cụ tìm kiếm khác
Tối ưu hóa nội dung website theo chuẩn SEO, đảm bảo cấu trúc website thân thiện với công cụ tìm kiếm
Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến kỹ thuật SEO, bao gồm tốc độ tải trang, trải nghiệm người dùng (UX/UI) và khả năng thu thập dữ liệu của bot tìm kiếm
Xây dựng hệ thống backlink chất lượng, triển khai chiến lược link building nhằm tăng độ uy tín cho website
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả SEO thông qua các công cụ như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,…
Phối hợp với team Content, team IT để triển khai các chiến dịch SEO hiệu quả
Cập nhật xu hướng SEO mới, thuật toán Google và đề xuất các chiến lược tối ưu kịp thời
Báo cáo định kỳ về hiệu suất SEO và đề xuất các biện pháp cải thiện
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,…
Am hiểu về SEO on-page, off-page, technical SEO, Content SEO
Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất và đề xuất các giải pháp tối ưu
Kỹ năng viết và tối ưu nội dung tốt, hiểu về thuật toán của Google
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lương cơ bản + thưởng
Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 12 ngày nghỉ hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, lễ tết, sinh nhật
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, cập nhật xu hướng lĩnh vực SEO mới nhất
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI