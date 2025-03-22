Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTVcab, 3/81 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, bảo trì và tối ưu hệ thống backend của các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thiết kế và xây dựng API phục vụ các hệ thống Frontend và Mobile.

Xây dựng và tối ưu cơ sở dữ liệu (SQL/NoSQL) đảm bảo hiệu năng cao và độ ổn định.

Tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, thông báo, lưu trữ,...).

Đảm bảo bảo mật hệ thống và dữ liệu trong quá trình phát triển.

Phân tích, xử lý và khắc phục các vấn đề phát sinh trong hệ thống.

Hợp tác chặt chẽ với các nhóm sản phẩm, thiết kế, QA để đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn Kinh nghiệm: Từ 2-4 năm làm việc với backend, có kinh nghiệm phát triển hệ thống trên một trong các công nghệ: .NET Core, Node.js hoặc Golang.

Ngôn ngữ lập trình: Thành thạo một trong các ngôn ngữ như C#, JavaScript/TypeScript, Golang.

Cơ sở dữ liệu: Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, PostgreSQL, hoặc NoSQL (MongoDB, Redis, ...).

Kiến trúc phần mềm: Hiểu biết về các mô hình kiến trúc phần mềm như Microservices, Event-driven Architecture, và Domain-Driven Design (DDD)...

Message Broker: Có kinh nghiệm sử dụng một hoặc nhiều hệ thống message broker như Apache Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ.

API và giao tiếp: Hiểu biết về thiết kế RESTful API, WebSocket, và GraphQL.

DevOps: Hiểu biết về CI/CD, Docker, Kubernetes là một điểm cộng.

Kỹ năng mềm Tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ đồng đội.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT,các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói Premium, Du lịch resort 5 sao

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm.

Các sự kiện nội bộ đa dạng.

Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Chế độ làm việc :

Thời gian làm việc : 8h00 – 17h00, 5 ngày trong tuần. Nghỉ ngày T7, CN và các ngày lễ, tết;

Địa điểm làm việc : Tầng 5, Tòa VTVcab, 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

