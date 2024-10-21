Tuyển Art Director Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Định hình thương hiệu: Art Director có trách nhiệm định hình hình ảnh và thương hiệu của công ty, đảm bảo mọi hoạt động tiếp thị và sáng tạo phù hợp và nhất quán; Lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo; Điều phối các dự án sáng tạo: Art Director có trách nhiệm điều phối và giám sát các dự án sáng tạo của công ty, bao gồm các ấn phẩm quảng cáo, video, truyền thông sự kiện và các hoạt động truyền thông khác; Đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh và thương hiệu: Art Director đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị và sáng tạo của công ty phù hợp với các giá trị cốt lõi của thương hiệu và đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh và thông điệp; Quản lý đội ngũ sáng tạo: Art Director có trách nhiệm quản lý đội ngũ sáng tạo, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện đúng thời gian và đạt được chất lượng cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Giàu sức sáng tạo và có mắt thẩm mỹ tốt; Có kinh nghiệm xây dựng và quản trị nhân sự nhóm; Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các agency; Bắt trend tốt, am hiểu về Billiards là một lợi thế; Gửi Portfolio khi ứng tuyển (Nếu có).

Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, chế độ 13 tháng lương; Được làm việc trong công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam; Tham gia làm việc trong môi trường cạnh tranh, tiếp xúc rất nhiều với người nổi tiếng, các diễn viên, đơn vị sản xuất; Đánh giá tăng lương ít nhất 1 lần/năm; Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động; Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội hoàn thiện và phát triển bản thân cũng như nâng cấp vị trí; Đồng nghiệp, môi trường thoải mái và cực kỳ hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung; Tham gia các hoạt động thường niên của team và công ty: Du lịch, Teambuilding, giao lưu định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio)

