Tuyển Thu hồi nợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

SHINHAN FINANCE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Thu hồi nợ

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Liên hệ khách hàng để thông báo đến khách hàng về trách nhiệm thanh toán nợ, ngày đến hạn thanh toán - (chọn B2 - B6 hoặc B7+)
Đóng đầy đủ số tiền thu của khách hàng trong ngày.
Tổng kết báo cáo ngày
Đảm bảo rằng các hoạt động thu nợ theo đúng hướng dẫn của công ty, thực hiện tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho công việc thu hồi nợ
Thời gian làm việc: 5,5 ngày/ tuần (linh động nghỉ trong tuần)
Được đào tạo trước khi đi làm, trao đổi và lựa chọn khu vực địa bàn thuận tiện.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phương tiện di chuyển ngoài thị trường
Sử dụng tốt các ứng dụng app trên điện thoại
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng
Trung thực, chịu khó.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (6 - 7tr) + hoa hồng + Phụ cấp xăng. Tổng thu nhập trung bình từ 10tr - 30tr +++
Thử việc full lương + Bonus
Tham gia chế độ Bảo hiểm đầy đủ (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp)
Được công ty mua thêm gói Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe
Được tham hoạt động Teambuilding do Công ty tổ chức hàng năm.
Tham gia các buổi Party cuối năm / đầu năm
Được đào tạo nghiệp vụ trước khi làm việc.
Cơ hội thăng tiến lên các cấp bậc Trưởng nhóm,Giám sát, Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

