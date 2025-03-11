Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô B4 KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến vận hành kho
• Kiểm tra/ Xác nhận kế hoạch giao hàng và kiểm soát việc giao hàng thực tế, chuẩn bị các vật liệu / thành phần cho lệnh sản xuất
• Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hàng hóa trong kho theo đúng quy định
• Quản lý, kiểm soát tồn kho và đối chiếu với hệ thống lưu trữ dữ liệu
• Sắp xếp layout phù hợp nhằm giảm bớt không gian sử dụng
• Đảm bảo vận hành an toàn xe nâng và vận hành giá kệ
• Xây dựng/ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn 5S.
• Thực hiện các công việc khác nếu được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn
• Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên trong công việc quản lý kho, quản lý đội nhóm
từ 2 năm trở lên trong công việc quản lý kho
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Ưu tiên ứng viên:
• Ứng viên: Nam
• Từng làm việc trong doanh nghiệp chế xuất/ doanh nghiệp cơ khí
3. Kỹ năng:
• Hiểu các nguyên tắc kiểm soát hàng tồn kho bằng cách sử dụng lệnh sản xuất.
• Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng thiết lập quy trình, kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả và luôn đáp ứng thời hạn được giao.
• Hiểu biết về các vấn đề sức khỏe và an toàn.
4. Thái độ phẩm chất
• Chủ động và có thái độ "có thể làm được".
• Định hướng cải tiến liên tục.
• Cẩn thận, khả năng sắp xếp công việc tốt
5. Địa điểm làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Lô B4 KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn,Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản và phụ cấp: từ 10- 15 triệu + thưởng hàng năm 1 tháng lương 13
• Hỗ trợ Ký túc xá tại Công ty
• Được làm việc trong môi trường cởi mở, tôn trọng người lao động là cốt lõi của công ty
• Du lịch/ Team building hằng năm để nâng cao tinh thần trong đội nhóm, tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 133 – Tổ 17 – Khu 8 – Phường Bắc Sơn – Thị Xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

