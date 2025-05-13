Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: KCN Bỉm Sơn A, Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, giám sát toàn bộ vật tư, thiết bị, máy móc công trường.

Kiểm nhận vật tư đầu vào, tiếp nhận vật tư điều chuyển dự án. Thực hiện việc nhập, xuất, hàng ngày theo yêu cầu. Theo dõi xuất nhập tồn và gửi báo cáo

Quản lý hồ sơ, chứng từ xuất nhập vật tư, thiết bị máy móc đi và đến công trường, chứng từ cung cấp vật tư…

Các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Địa điểm làm việc: Công trình nhà xưởng ở Quảng Ninh và Thanh Hóa

Số lượng: 5 Nhân viên thủ kho

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-35 tuổi, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thủ kho. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thủ kho các công trình thi công xây dựng, cơ điện.

Sử dụng MS Office (Word, Excel) thành thạo

Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, năng động...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp công trình tỉnh: 150,000VNĐ/ngày

Lương cứng 8-10tr + phụ cấp công trình

Cung cấp đầy đủ nhà ở cho nhân viên

Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, Kinh doanh, Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, Du lịch, lễ tết,.. và những quyền lợi đặc biệt khác theo quy định của công ty.

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG

