Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Nhân viên thủ kho

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN Bỉm Sơn A, Bỉm Sơn, Bỉm Sơn, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, giám sát toàn bộ vật tư, thiết bị, máy móc công trường.
Kiểm nhận vật tư đầu vào, tiếp nhận vật tư điều chuyển dự án. Thực hiện việc nhập, xuất, hàng ngày theo yêu cầu. Theo dõi xuất nhập tồn và gửi báo cáo
Quản lý hồ sơ, chứng từ xuất nhập vật tư, thiết bị máy móc đi và đến công trường, chứng từ cung cấp vật tư…
Các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc: Công trình nhà xưởng ở Quảng Ninh và Thanh Hóa
Địa điểm làm việc:
Số lượng: 5 Nhân viên thủ kho
Số lượng:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-35 tuổi, sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thủ kho. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thủ kho các công trình thi công xây dựng, cơ điện.
Sử dụng MS Office (Word, Excel) thành thạo
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, năng động...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp công trình tỉnh: 150,000VNĐ/ngày
Lương cứng 8-10tr + phụ cấp công trình
Cung cấp đầy đủ nhà ở cho nhân viên
Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, Kinh doanh, Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, Du lịch, lễ tết,.. và những quyền lợi đặc biệt khác theo quy định của công ty.
Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SỐ 79 ĐƯỜNG HỒ MỄ TRÌ, PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

