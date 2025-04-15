Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
- Hồ Chí Minh: 84A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
• Thực hiện việc xuất kho và giao hàng hóa cho khách hàng, theo dõi và báo cáo kho vào mỗi cuối ngày, hoặc khi có yêu cầu của cấp trên.
• Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo liên quan khác theo quy định
• Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Kho; đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan đến công việc của Kế toán kho.
• Đối chiếu số liệu nhập xuất của kế toán.
• Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng.
• Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy.
• Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/Xuất kho.
• Phát hiện chênh lệch, báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý.
• Bố trí, bảo quản, vệ sinh khu vực trong và xung quanh kho.
• Đóng gói hàng hóa cho và chuyển đi cho khách hàng.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành kế toán
• Thành thạo Excel, World, phần mềm kế toán
Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
