Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

• Thực hiện việc xuất kho và giao hàng hóa cho khách hàng, theo dõi và báo cáo kho vào mỗi cuối ngày, hoặc khi có yêu cầu của cấp trên.

• Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo liên quan khác theo quy định

• Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Kho; đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan đến công việc của Kế toán kho.

• Đối chiếu số liệu nhập xuất của kế toán.

• Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng.

• Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy.

• Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/Xuất kho.

• Phát hiện chênh lệch, báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý.

• Bố trí, bảo quản, vệ sinh khu vực trong và xung quanh kho.

• Đóng gói hàng hóa cho và chuyển đi cho khách hàng.