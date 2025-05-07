Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH L SOUL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho 16A - 480F Cao Thắng, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kiểm tra và ghi nhận hàng hóa xuất – nhập – tồn mỗi ngày.

Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp theo quy chuẩn, đảm bảo dễ tìm – dễ lấy – dễ kiểm kê.

Cập nhật số liệu tồn kho hàng ngày, hỗ trợ kiểm kê định kỳ.

Hợp tác với các bộ phận nội bộ để đảm bảo việc giao – nhận chính xác.

Quản lý vệ sinh và an toàn trong kho theo tiêu chuẩn công ty.

Báo cáo định kỳ số liệu tồn kho cho quản lý kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản trở lên.

Thành thạo Excel và phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH L SOUL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thương lượng ( Tùy khả năng và kinh nghiệm làm việc)

Tham gia BHXH + 12 ngày phép năm sau thử việc

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng Tết

Các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH L SOUL

