Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T6 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, sắp xếp, xuất - nhập - tồn hàng hóa khóa Demax tại kho theo đúng quy trình.

Kiểm tra số lượng, tình trạng sản phẩm khi nhập và xuất kho.

iều phối kỹ thuật đi lắp hàng và phân công đi bảo hành

Khảo sát, thi công lắp đặt khóa tại nhà khách hàng, công trình, kho hàng của Demax.

Hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng khóa thông minh.

Sửa chữa, bảo hành khóa tại chỗ hoặc hỗ trợ từ xa qua Zalo, điện thoại.

Cầm điện thoại hotline hỗ trợ khách hàng bảo hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 2 Nam - 2 Nữ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, bảo hành khóa điện tử, khóa thông minh.

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, chuyên ngành Điện tử, Điện dân dụng, sửa chữa máy móc.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật hoặc thủ kho thiết bị điện tử.

Thành thạo sử dụng máy khoan, máy cắt cơ bản.

Có phương tiện đi lại cá nhân (xe máy).

Sức khỏe tốt, giao tiếp lưu loát, nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh ngắn ngày khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực).

Được đào tạo kỹ năng chuyên sâu về lắp đặt, sửa chữa khóa thông minh và nghiệp vụ kho vận.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Nghỉ phép, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin