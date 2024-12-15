Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Phạm Văn Hai, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Kiểm tra hàng hóa nhập/xuất kho (số lượng, chất lượng, chứng từ)

Đảm bảo hàng hóa nhập kho đúng với hóa đơn, phiếu giao hàng

Lưu trữ chứng từ nhập hàng và cập nhật hệ thống

Chuẩn bị các hóa đơn theo đơn đặt hàng

Lập phiếu xuất kho và lưu trữ phiếu

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy định tránh hư hỏng và đảm bảo an toàn

Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng tồn kho thường xuyên

Thực hiện kiểm kê định kỳ đảm bảo số liệu thực tế và sổ sách khớp nhau

Báo cáo số lượng hàng hóa (Sắp hết, hạn sử dụng, hàng hỏng hóc)

Quản lý và vận hành các thiết bị trong kho

Báo cáo tình hình kho bãi cho cấp quản lý khi cần thiết

Phối hợp với các bộ phận khác như mua hàng, kế toán, bán hàng để giải quyết công việc.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.

Quản lý và bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, hệ thống an toàn trong kho.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ý định làm việc nghiêm túc và gắn bó lâu dài.

Nhanh nhẹn, tuân thủ nội quy, cẩn thận, tỉ mỉ

Có sức khỏe tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Trình độ cao đẳng trở lên

Biết sử dụng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5.000.000 - 7.500.000 , tùy theo năng lực có thể thương lượng thêm trong tương lai nếu đạt được doanh số bán hàng công ty yêu cầu;

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

Thưởng các dịp lễ tết;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thời gian làm việc: 8g30 - 17g30 từ thứ hai đến thứ bảy ( nghỉ trưa từ 12g00 - 13g30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA

