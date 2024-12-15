Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA
- Hồ Chí Minh: 118 Phạm Văn Hai, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Kiểm tra hàng hóa nhập/xuất kho (số lượng, chất lượng, chứng từ)
Đảm bảo hàng hóa nhập kho đúng với hóa đơn, phiếu giao hàng
Lưu trữ chứng từ nhập hàng và cập nhật hệ thống
Chuẩn bị các hóa đơn theo đơn đặt hàng
Lập phiếu xuất kho và lưu trữ phiếu
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy định tránh hư hỏng và đảm bảo an toàn
Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng tồn kho thường xuyên
Thực hiện kiểm kê định kỳ đảm bảo số liệu thực tế và sổ sách khớp nhau
Báo cáo số lượng hàng hóa (Sắp hết, hạn sử dụng, hàng hỏng hóc)
Quản lý và vận hành các thiết bị trong kho
Báo cáo tình hình kho bãi cho cấp quản lý khi cần thiết
Phối hợp với các bộ phận khác như mua hàng, kế toán, bán hàng để giải quyết công việc.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.
Quản lý và bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, hệ thống an toàn trong kho.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, tuân thủ nội quy, cẩn thận, tỉ mỉ
Có sức khỏe tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Trình độ cao đẳng trở lên
Biết sử dụng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Thưởng các dịp lễ tết;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Thời gian làm việc: 8g30 - 17g30 từ thứ hai đến thứ bảy ( nghỉ trưa từ 12g00 - 13g30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI