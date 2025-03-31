Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25 đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết phiếu xuất/nhập kho
Kiểm kê hàng hoá khi xuất từ kho BTP và TP X1, X2, sơn về kho 1C
Theo dõi và kiểm soát tồn kho
Sắp xếp và đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Kiểm kê hàng hoá trong các kho định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25 đến 40
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Sức khỏe tốt
Trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thủ kho trong các công ty sản xuất từ 2 năm trở lên, hiểu biết về qui trình ,nghiệp vụ quản lý kho trong Công ty sản xuất
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận
Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Đi du lịch hằng năm
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 382 đường số, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

