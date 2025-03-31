Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết phiếu xuất/nhập kho

Kiểm kê hàng hoá khi xuất từ kho BTP và TP X1, X2, sơn về kho 1C

Theo dõi và kiểm soát tồn kho

Sắp xếp và đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Kiểm kê hàng hoá trong các kho định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25 đến 40

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Sức khỏe tốt

Trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thủ kho trong các công ty sản xuất từ 2 năm trở lên, hiểu biết về qui trình ,nghiệp vụ quản lý kho trong Công ty sản xuất

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đi du lịch hằng năm

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

