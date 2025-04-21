Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, sắp xếp, bảo quản và quản lý hàng hóa, vật tư, thành phẩm trong kho theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của công ty.

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ yêu cầu nhập hàng (Phiếu đề nghị, Đơn đặt hàng - PO...).

Kiểm tra, đối chiếu số lượng và chất lượng thực tế hàng hóa/vật tư so với chứng từ. Ký nhận hàng hóa.

Lập Phiếu nhập kho, cập nhật số liệu vào hệ thống quản lý kho.

Sắp xếp hàng hóa mới nhập vào đúng vị trí quy định trong kho.

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hàng (Phiếu yêu cầu vật tư, Phiếu xuất kho, Đơn hàng...).

Thực hiện soạn hàng, đóng gói (nếu cần) theo đúng yêu cầu về số lượng, chủng loại.

Lập Phiếu xuất kho, bàn giao hàng hóa cho bộ phận/người nhận. Ký xác nhận giao/nhận.

Cập nhật số liệu xuất kho vào hệ thống quản lý.

Sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, ngăn nắp, dễ tìm kiếm, dễ kiểm tra

Đảm bảo hàng hóa được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, tránh hư hỏng, ẩm mốc, mất mát.

Duy trì vệ sinh chung trong khu vực kho.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong kho.

Theo dõi, cập nhật số lượng hàng hóa tồn kho hàng ngày/định kỳ trên hệ thống và đối chiếu với thực tế.

Phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp chênh lệch tồn kho, hàng hóa hư hỏng, cận date/hết date.

Tham gia các đợt kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Lưu trữ cẩn thận, khoa học các chứng từ nhập, xuất kho và các giấy tờ liên quan.

Lập các báo cáo Xuất - Nhập - Tồn, báo cáo tình trạng hàng hóa... theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Vận hành các thiết bị trong kho (xe nâng tay, xe nâng máy - nếu có chứng chỉ và được phân công).

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Mua hàng, Kế toán, Sản xuất, Giao nhận...) để đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý kho [Tên phần mềm nếu có, ví dụ: SAP, ERP, Misa...] là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Phỏng vấn tại: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Được cấp phát trang thiết bị làm việc đầy đủ

Chế độ cơm trưa theo quy định công ty

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

