Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Đức Bảo Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Đức Bảo Nam
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Công ty TNHH Đức Bảo Nam

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Hà Mãn

- Trí Quả, xã Trí Quả, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập kế hoạch mua nguyên liệu, đảm bảo tồn kho luôn đáp ứng cho khối sản xuất và chi phí lưu kho/ hiệu quả sử dụng mặt bằng kho.
Kiểm soát xuất nhập trên phần mềm Misa. Đảm bảo việc xuất nhập diễn ra trong ngày kịp thời, chính xác. Quản lý hàng xuất nhập kho hàng ngày.
Kiểm soát số lượng thành phẩm nhập kho hàng hàng giữa thực tế nhập kho và dữ liệu phần mềm
Triển khai soạn hàng xuất kho. Kiểm soát xuất kho theo mẫu có sẵn
Tổ chức lưu kho và xuất kho theo yêu cầu. sắp xếp hàng hóa trong khohợp lý
Trực tiếp tham gia thực hiện công việc kiểm kê theo định kỳ, đảm bảo đạt 100%.
Hướng dẫn công việc cho phụ kho, đảm bảo an toàn lao động, PCCC, thực hiện 5S, vệ sinh môi trường tại kho.
Báo cáo tháng các hoạt động của kho (giao hàng, tồn kho, kiểm soát định mức).
Kiểm soát tuổi kho (thời gian lưu kho)
Đảm bảo số liệu kho thực tế và trên phần mềm luôn khớp 100%

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kế toán
Sử dụng tốt word và excel.
Khả năng phân tích số liệu, báo cáo, biểu đồ, …
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí thủ kho/ kế toán kho.
Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa
Yêu thích công việc thủ kho/ kế toán sản xuất
Tỉ mỉ và chi tiết trong từng nhiệm vụ được giao.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận trong khoảng 6-8 triệu đồng
Được đóng BHXH theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Du lịch hàng năm cùng công ty
Được xét tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đức Bảo Nam

Công ty TNHH Đức Bảo Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hà Mãn - Trí quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

