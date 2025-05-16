Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Đức Bảo Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam
- Bắc Ninh: KCN Hà Mãn
- Trí Quả, xã Trí Quả, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lập kế hoạch mua nguyên liệu, đảm bảo tồn kho luôn đáp ứng cho khối sản xuất và chi phí lưu kho/ hiệu quả sử dụng mặt bằng kho.
Kiểm soát xuất nhập trên phần mềm Misa. Đảm bảo việc xuất nhập diễn ra trong ngày kịp thời, chính xác. Quản lý hàng xuất nhập kho hàng ngày.
Kiểm soát số lượng thành phẩm nhập kho hàng hàng giữa thực tế nhập kho và dữ liệu phần mềm
Triển khai soạn hàng xuất kho. Kiểm soát xuất kho theo mẫu có sẵn
Tổ chức lưu kho và xuất kho theo yêu cầu. sắp xếp hàng hóa trong khohợp lý
Trực tiếp tham gia thực hiện công việc kiểm kê theo định kỳ, đảm bảo đạt 100%.
Hướng dẫn công việc cho phụ kho, đảm bảo an toàn lao động, PCCC, thực hiện 5S, vệ sinh môi trường tại kho.
Báo cáo tháng các hoạt động của kho (giao hàng, tồn kho, kiểm soát định mức).
Kiểm soát tuổi kho (thời gian lưu kho)
Đảm bảo số liệu kho thực tế và trên phần mềm luôn khớp 100%
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt word và excel.
Khả năng phân tích số liệu, báo cáo, biểu đồ, …
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí thủ kho/ kế toán kho.
Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa
Yêu thích công việc thủ kho/ kế toán sản xuất
Tỉ mỉ và chi tiết trong từng nhiệm vụ được giao.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Du lịch hàng năm cùng công ty
Được xét tăng lương hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Bảo Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
