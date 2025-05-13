Tuyển Nhân viên thủ kho Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô 9, KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc xuất nhập hàng hoá theo kế hoạch và yêu cầu của khách hàng;
Thực hiện công việc kiểm soát tồn kho;
Điều phối nhân sự trong kho, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ vận hành đảm bảo việc vận hành theo đúng kế hoạch, đạt năng suất cao;
Tham gia hướng dẫn đào tạo về quy trình vận hành trong kho, đào tạo về HSSE;
Thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy về vận hành, quy định về 5S, an toàn trong phạm vi kho.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics là một lợi thế;
Khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao song song với khả năng làm việc theo nhóm;
Chủ động trong công việc được giao và có khả năng sắp xếp công việc tốt;
Nhiệt tình, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật;
Được hưởng lương tăng ca nếu làm thêm giờ theo quy định của pháp luật hiện hành;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Mức lương thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và dựa trên quy chế lương thưởng của công ty;
Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Toà nhà Hàn Việt, 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

