Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 256 - 258 - 260 Đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Làm việc theo phân công của Quản lý sản xuất

Tiếp nhận, đóng đơn hàng và bàn giao đơn cho hãng vận chuyển

Quản lý, ghi chép cụ thể hàng thành phẩm nhập vào và xuất đi

Quản lý nguyên vật liệu đầu vào và sắp xếp kho hàng, đảm bảo kho ngăn nắp

Thực hiện kiểm kho định kỳ cùng với thu mua và các bộ phận liên quan

Vệ sinh khu vực làm việc và các khu vực được phân công

Các công việc hỗ trợ khác

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 28 đến 45 tuổi

- Có sức khỏe tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn

- Ưu tiên cho người có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

- Thưởng các dịp lễ, tết hằng năm

- Có 12 ngày phép/năm và 12 ngày nghỉ ốm/năm

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin