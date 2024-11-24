Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 256

- 258

- 260 Đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Làm việc theo phân công của Quản lý sản xuất
Tiếp nhận, đóng đơn hàng và bàn giao đơn cho hãng vận chuyển
Quản lý, ghi chép cụ thể hàng thành phẩm nhập vào và xuất đi
Quản lý nguyên vật liệu đầu vào và sắp xếp kho hàng, đảm bảo kho ngăn nắp
Thực hiện kiểm kho định kỳ cùng với thu mua và các bộ phận liên quan
Vệ sinh khu vực làm việc và các khu vực được phân công
Các công việc hỗ trợ khác

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 28 đến 45 tuổi
- Có sức khỏe tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn
- Ưu tiên cho người có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
- Thưởng các dịp lễ, tết hằng năm
- Có 12 ngày phép/năm và 12 ngày nghỉ ốm/năm
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 258-260 Đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

