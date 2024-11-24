Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 256
- 258
- 260 Đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Làm việc theo phân công của Quản lý sản xuất
Tiếp nhận, đóng đơn hàng và bàn giao đơn cho hãng vận chuyển
Quản lý, ghi chép cụ thể hàng thành phẩm nhập vào và xuất đi
Quản lý nguyên vật liệu đầu vào và sắp xếp kho hàng, đảm bảo kho ngăn nắp
Thực hiện kiểm kho định kỳ cùng với thu mua và các bộ phận liên quan
Vệ sinh khu vực làm việc và các khu vực được phân công
Các công việc hỗ trợ khác
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 28 đến 45 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED
