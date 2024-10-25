Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tầng 1 Trung tâm thương mại Golden Park, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tham gia vào quá trình tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của công ty. Tiếp nhận, xử lý thông tin về nhu cầu hàng hóa, dịch vụ từ các bộ phận liên quan. Nghiên cứu, phân tích thị trường, tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp tiềm năng. Xây dựng, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp. Theo dõi, kiểm tra tiến độ giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng, đảm bảo quyền lợi của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức về bảo mật thông tin, tin học văn phòng. Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. Nắm vững kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. tiếng Trung hsk4, thành thạo giao tiếp

Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)

