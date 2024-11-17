Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 612 Đe La Thành, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng.
- Khảo sát, so sánh, báo giá thị trường
- Đàm phán và thỏa thuận giá cả với nhà cung cấp
- Đặt hàng theo đúng số lượng đã cung cấp
- Giám sát, theo dõi số lượng hàng nhập và xuất sau khi thu mua
- Kiểm tra và xem xét sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng
- Tổ chức và làm việc với các bộ phận khác lên kế hoạch thu mua hàng
- Làm báo cáo liên quan đến các công việc thu mua

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua hàng hóa
- Có ngoại ngữ là một lợi thế
- Có kĩ năng giao tiếp, đàm phán và trình bày vấn đề
- Trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 - 10 triệu
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VSL Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

