Tuyển Nhân viên Thu ngân Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Parkway Dental
- Hồ Chí Minh: Số 6, Trần Não, Khu phố 2, Thành phố Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 400 - 700 USD
Vị trí Tư vấn viên phòng khám
(Không phải tự tìm kiếm khách hàng, không telesales khách mới, không áp doanh thu cá nhân)
1. TƯ VẤN DỊCH VỤ
- Tiếp đón & tư vấn khách hàng trực tiếp tại phòng khám. Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa & các chính sách khuyến mãi cho khách hàng.
- Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Vận hành và lãnh đạo phòng khám.
- Báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc
2. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Quản lý các kênh thông tin online (trả lời tin nhắn Zalo, Facebook, Gmail... ) và hotline cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.
- Phối hợp với team Tư vấn & Vận hành để quản lý và sắp xếp lịch hẹn khám cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Parkway Dental Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parkway Dental
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI