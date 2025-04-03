Tuyển Nhân viên Thu ngân Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Tuyển Nhân viên Thu ngân Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Parkway Dental
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Parkway Dental

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Parkway Dental

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6, Trần Não, Khu phố 2, Thành phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 400 - 700 USD

Vị trí Tư vấn viên phòng khám
(Không phải tự tìm kiếm khách hàng, không telesales khách mới, không áp doanh thu cá nhân)
1. TƯ VẤN DỊCH VỤ
- Tiếp đón & tư vấn khách hàng trực tiếp tại phòng khám. Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa & các chính sách khuyến mãi cho khách hàng.
- Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Vận hành và lãnh đạo phòng khám.
- Báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc
2. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Quản lý các kênh thông tin online (trả lời tin nhắn Zalo, Facebook, Gmail... ) và hotline cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.
- Phối hợp với team Tư vấn & Vận hành để quản lý và sắp xếp lịch hẹn khám cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Parkway Dental Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parkway Dental

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Parkway Dental

Parkway Dental

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

