Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
- Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh, phụ cấp ăn trưa, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước. Lương tháng 13++, thưởng hiệu quả công việc hàng quý. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những ai làm tốt công việc, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại
Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán
Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng
Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lí
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống bán lẻ là một lợi thế
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
