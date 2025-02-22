Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh, phụ cấp ăn trưa, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước. Lương tháng 13++, thưởng hiệu quả công việc hàng quý. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những ai làm tốt công việc, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại

Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán

Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng

Một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lí

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình khá, giao tiếp tự tin

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc

Có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống bán lẻ là một lợi thế

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin