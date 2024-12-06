Tuyển Nhân viên Thu ngân Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 151 Hàm Nghi Vĩnh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Chịu trách nhiệm thu – chi tại chi nhánh;
Báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày, hàng tháng;
Theo dõi và báo cáo xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, máy móc tại chi nhánh;
Chấm công, tính lương nhân viên chi nhánh
Giám sát hoạt động tại chi nhánh
Các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nữ
Trình độ: tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, thành thạo Excel
Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương, thu ngân, kế toán cửa hàng là một lợi thế hoặc đã từng làm các công việc liên quan đến thu chi trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa, ...
Trung thực, cẩn thận, chịu khó trong công việc
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận
Trình độ: tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, thành thạo Excel
Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương, thu ngân, kế toán cửa hàng là một lợi thế hoặc đã từng làm các công việc liên quan đến thu chi trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa, ...
Trung thực, cẩn thận, chịu khó trong công việc
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)
Chính thức:
Thu nhập: 8.000.000 đ/tháng + thưởng. Bao gồm LCB 5.000.000đ + 1.000.000đ phụ cấp + 2.000.000 trách nhiệm
PHÚC LỢI KHÁC:
Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.
Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định côngty.
Chính sách lễ tết theo quy định công ty.
Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài
Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân
Chính thức:
Thu nhập: 8.000.000 đ/tháng + thưởng. Bao gồm LCB 5.000.000đ + 1.000.000đ phụ cấp + 2.000.000 trách nhiệm
PHÚC LỢI KHÁC:
Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.
Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định côngty.
Chính sách lễ tết theo quy định công ty.
Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài
Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI