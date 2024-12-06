Tuyển Nhân viên Thu ngân Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 151 Hàm Nghi Vĩnh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm thu – chi tại chi nhánh;

Báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày, hàng tháng;

Theo dõi và báo cáo xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, máy móc tại chi nhánh;

Chấm công, tính lương nhân viên chi nhánh

Giám sát hoạt động tại chi nhánh

Các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ

Trình độ: tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, thành thạo Excel

Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương, thu ngân, kế toán cửa hàng là một lợi thế hoặc đã từng làm các công việc liên quan đến thu chi trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa, ...

Trung thực, cẩn thận, chịu khó trong công việc

Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)

Chính thức:

Thu nhập: 8.000.000 đ/tháng + thưởng. Bao gồm LCB 5.000.000đ + 1.000.000đ phụ cấp + 2.000.000 trách nhiệm

PHÚC LỢI KHÁC:

Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm.

Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định côngty.

Chính sách lễ tết theo quy định công ty.

Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài

Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin