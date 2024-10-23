Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Lê Văn Lương tòa nhà Diamond ,Thanh Xuân , Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Chào đón khách hàng Tính tiền hóa đơn Vận hành công việc theo quy trình của bộ phận thu ngân Hỗ trợ cửa hàng trong công việc nhận hàng, kiểm bill Thực hiện kiểm kê xuất nhập tồn hàng hóa theo quy định về kiểm soát hàng hóa và khi có yêu cầu của ban quản lý cửa hàng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc Trung thực, chăm chỉ., thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định Nhà Nước

- Thưởng tháng thứ 13, thưởng Lễ, tết theo quy định công ty.

- Xét tăng lương định kỳ, được đào tạo nâng cao chuyên môn

- Tham gia các hoạt động cùng Tập đoàn: team building, du lịch hằng năm, year end party ...

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.