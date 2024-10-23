Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
- Hà Nội: 25 Lê Văn Lương tòa nhà Diamond ,Thanh Xuân , Hà Nội., Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Chào đón khách hàng
Tính tiền hóa đơn
Vận hành công việc theo quy trình của bộ phận thu ngân
Hỗ trợ cửa hàng trong công việc nhận hàng, kiểm bill
Thực hiện kiểm kê xuất nhập tồn hàng hóa theo quy định về kiểm soát hàng hóa và khi có yêu cầu của ban quản lý cửa hàng
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc
Trung thực, chăm chỉ., thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng
Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng thứ 13, thưởng Lễ, tết theo quy định công ty.
- Xét tăng lương định kỳ, được đào tạo nâng cao chuyên môn
- Tham gia các hoạt động cùng Tập đoàn: team building, du lịch hằng năm, year end party ...
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
