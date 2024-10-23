Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Lê Văn Lương tòa nhà Diamond ,Thanh Xuân , Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Chào đón khách hàng Tính tiền hóa đơn Vận hành công việc theo quy trình của bộ phận thu ngân Hỗ trợ cửa hàng trong công việc nhận hàng, kiểm bill Thực hiện kiểm kê xuất nhập tồn hàng hóa theo quy định về kiểm soát hàng hóa và khi có yêu cầu của ban quản lý cửa hàng
Chào đón khách hàng
Tính tiền hóa đơn
Vận hành công việc theo quy trình của bộ phận thu ngân
Hỗ trợ cửa hàng trong công việc nhận hàng, kiểm bill
Thực hiện kiểm kê xuất nhập tồn hàng hóa theo quy định về kiểm soát hàng hóa và khi có yêu cầu của ban quản lý cửa hàng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc Trung thực, chăm chỉ., thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc
Trung thực, chăm chỉ., thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định Nhà Nước
- Thưởng tháng thứ 13, thưởng Lễ, tết theo quy định công ty.
- Xét tăng lương định kỳ, được đào tạo nâng cao chuyên môn
- Tham gia các hoạt động cùng Tập đoàn: team building, du lịch hằng năm, year end party ...
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

