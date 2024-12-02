Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Chăm sóc khách hàng:

- Lịch sự đón tiếp khách hàng.

- Cung cấp thông tin cho khách hàng về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi... khi khách hàng thắc mắc.

Nghiệp vụ tính tiền:

- Tính tiền cho khách và cho hàng hóa vào túi.

- Đảm bảo thu tiền vào quỹ đúng và chính xác.

- Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận thu ngân.

Kiểm soát hàng hóa:

- Đảm bảo ghi nhận qua máy tính tiền toàn bộ các mặt hàng mà khách hàng mua.

- Kiểm tra tính thống nhất giữa giá ghi trên máy và giá trị của mặt hàng.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ đủ 20 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có thể làm toàn thời gian xoay ca 8 tiếng/ngày (hạn chế nghỉ ca T7&CN).

- Thái độ dịch vụ khách hàng tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

15 ngày phép/ 1 năm; Làm việc theo ca; 1 ngày nghỉ hàng tuần.

Được hưởng lương tháng 13, phụ cấp ăn trưa.

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Có cơ hội thăng tiến.

Lương, thưởng theo chính sách của công ty.

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin