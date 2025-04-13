Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH VIỆT GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường số 5, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón khách, tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các thông tin liên quan dịch vụ trong khu vui chơi;

Bán vé cho khách, thu tiền, xác nhận thanh toán, gửi biên lai cho khách;

Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống và kiểm tra, kiểm soát thông tin dữ liệu trên hệ thống;

Tích điểm/làm thẻ thành viên cho khách;

Kiểm soát hoạt động của hệ thống (phần mềm bán vé, máy móc, dụng cụ…);

Cập nhật các chương trình khuyến mại để đưa thông tin đến khách hàng;

Quản lý toàn bộ chi phí hoạt động của khu vui chơi. Thống kê thu - chi, lập báo cáo doanh thu và các báo cáo khác...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH VIỆT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo;

Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH theo quy định nhà nước;

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện;

Được hưởng các chế độ phúc lợi, khen thưởng theo chính sách hiện hành Công ty: du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH VIỆT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin