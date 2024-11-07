Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP
- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Bán hàng xuyên biên giới
- Nhận data từ bộ phận Marketing, triển khai bán những mặt hàng của công ty một cách hiệu quả
- Chăm sóc, theo dõi khách hàng nước ngoài
- Trao đổi, tư vấn, báo giá sản phẩm theo kịch bản gợi ý và linh hoạt sáng tạo thêm
- Chốt đơn với khách hàng và chuyển bộ phận vận hành các nước để tiến hành giao hàng cho khách
- Theo dõi tiến độ giao hàng, cập nhật đến khách hàng lịch giao hàng
- Nhắc và thu hồi công nợ sau khi đã phát hàng thành công
- Chăm sóc và khai thác những đơn hàng tiếp theo từ khách quen
- Những nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp và ban điều hành.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp, đặt vấn đề, xử lý các vấn đề trong bán hàng linh hoạt.
- Có khả năng tổng hợp và báo cáo số liệu khoa học, rõ ràng
- Có khả năng tiếng anh cơ bản: nhất là đọc hiểu và viết (nói là 1 điểm cộng)
- Có laptop cá nhân trong quá trình thử việc, khi được nhận chính thức công ty sẽ sắp xếp cấp laptop phục vụ công việc
Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân từ 8 – 15tr/ tháng
- Nghỉ mát trong nước 1-2 lần/ năm.
- Có lộ trình rõ ràng phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng đối với nhân sự có tố chất và thành tích tốt.
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo phù hợp với GenZ, tính kỉ luật chuyên nghiệp cao
- Phù hợp với những bạn ngày đi học và muốn tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập và kinh nghiệm ở một Công ty lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ BEEGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
