Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tham gia tiếp nhận, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thu thập thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để phục vụ cho công tác bán hàng. Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực xây dựng, giáo dục/đào tạo, tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

