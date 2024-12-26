Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Hậu Lộc Thanh Hoá, Việt Nam - Thiệu Hoá Thanh Hoá, Việt Nam - Thạch Thành, Thanh Hoá - Như Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam - Lang Chánh, Thanh Hoá - Thọ Xuân, Thanh Hoá - Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa - Hà Trung, Thanh Hoá - Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Là cầu nối giữa HD SAISON và khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ các chương trình ưu đãi, tạo lập hợp đồng tín dụng tại các kênh trả góp (Điện máy/Xe máy).

Quản lý công nợ khách hàng theo quy định của công ty.

Kiểm soát và quản lý các công cụ quảng cáo và đảm bảo đúng tiêu chuẩn cho các điểm giới thiệu dịch vụ.

Giữ mối quan hệ với đối tác, theo dõi doanh số và đề xuất biện pháp để cải thiện doanh số.

Các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Có ưu thế về ngoại hình;

Có đam mê với công việc bán hàng, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng;

Kỹ năng giao tiếp, vui vẻ, hòa đồng;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính hoặc ngành bán lẻ là một lợi thế.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mứclương;

Ký Hợp đồng Lao động chính thức;

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;

Bảo hiểm tai nạn 24/24;

Khám sức khỏe định kỳ;

Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;

16ngày phép/năm;

Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

