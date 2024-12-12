Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính De La Sól - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 16 Triệu

* Tư vấn tài chính

* Dịch vụ khách hàng

* Xây dựng thương hiệu: Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trên tất cả các kênh mạng xã hội một cách chuyên nghiệp

* Xây dựng thương hiệu:

* Hỗ trợ quản lý các công việc khác

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: sinh năm từ 1990 – 2003

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên (bắt buộc)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kĩ năng tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn hoặc dịch vụ khách hàng (trên 1.5 năm trở lên) trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...)

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại De La Sól - Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 18 triệu VND/tháng (chưa bao gồm hoa hồng/ thưởng/phụ cấp)

- Hoa hồng từ 15 - 25% doanh số, thưởng theo tháng/quí/năm

- Phụ cấp cố định: 1,8 triệu VND/tháng

- Hỗ trợ thu nhập trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3 triệu VND

- Cung cấp IPAD phục vụ cho công việc, linh hoạt địa điểm sử dụng

- Được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng từ phòng Đào tạo và các quản lý cấp cao

- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 18 tháng

- Đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo contest tùy thời điểm

- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc và được kích hoạt ngay ngày làm việc đầu tiên

- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, không gian mở khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De La Sól - Sun Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin