Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Ban Đầu tư chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá và triển khai các cơ hội đầu tư của công ty, đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ pháp lý. Cụ thể:
A. Phân tích và đánh giá đầu tư:
- Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành và chính sách pháp lý liên quan đến các lĩnh vực đầu tư của công ty.
- Phân tích, đánh giá tiềm năng của các dự án đầu tư mới, bao gồm tính toán suất đầu tư, thời gian hoàn vốn, IRR, NPV, và các chỉ số tài chính quan trọng khác.
- Xây dựng mô hình tài chính chi tiết để đánh giá tính khả thi và rủi ro của dự án.
- Tham gia đề xuất chiến lược đầu tư trung và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
B. Quản lý và theo dõi dự án đầu tư:
- Hỗ trợ quá trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư.
- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát chi phí đầu tư và cập nhật báo cáo định kỳ.
- Hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký đầu tư, cấp phép xây dựng, hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Phối hợp với các đơn vị tài chính, pháp lý, kỹ thuật để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.
C. Hỗ trợ huy động vốn và làm việc với đối tác:
- Hỗ trợ công tác huy động vốn, tiếp cận các nguồn tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Lotus, Số 2, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

