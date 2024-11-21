Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- DATA KHÁCH HÀNG CŨ THƯỜNG XUYÊN ĐẶT HÀNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN.

- Gọi 100% nguồn data hiện hữu từ công ty cung cấp (nguồn khách hàng đã và đang mua sản phẩm, không tìm kiếm khách hàng mới) để hỏi thăm về tình hình và giới thiệu các chương trình khuyến mãi ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty để duy trì việc mua hàng.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

- Thuyết phục mua hàng và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.

- Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.

- Phối hợp nhịp nhàng với nhà phân phối, đại lý tại khu vực, Sale thị trường và các bộ phận khác trong Công ty để đạt được doanh số..

- Cập nhật các thông tin, báo cáo liên quan lên hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp (còn giữ bằng)

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng trở lên tại vị trí telesales, tổng đài viên, bán hàng, tư vấn, kinh doanh, chăm sóc khách hàng trong call center.

- Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

- Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

- Có kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 18.000.000 đồng/ tháng (Lương cứng 7.000.000 VND + Thưởng KPIs )

- Lương tháng 13

- Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

- Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

- Các hoạt động team building hàng năm

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)

- Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

