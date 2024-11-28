Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đánh giá chất lượng cuộc gọi và phân tích mức độ đảm bảo tuân thủ theo quy định, yêu cầu về thỏa thuận chất lượng dịch vụ (SLA)

- Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của Công ty được thực hiện đầy đủ bởi các Khối.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu ra của các hệ thống quản lý ghi âm.

- Tiến hành soát xét và kiểm tra chất lượng định kỳ.

- Góp ý/nêu vấn đề (nếu có) với các Trưởng nhóm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ

- Đề xuất giải các giải pháp cải tiến.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ trở lên

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QA/ Trainer tài chính

-Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu deal theo năng lực

-Được cung cấp thiết bị khi làm việc

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.

- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm.

- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

