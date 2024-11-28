Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đánh giá chất lượng cuộc gọi và phân tích mức độ đảm bảo tuân thủ theo quy định, yêu cầu về thỏa thuận chất lượng dịch vụ (SLA)
- Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của Công ty được thực hiện đầy đủ bởi các Khối.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu ra của các hệ thống quản lý ghi âm.
- Tiến hành soát xét và kiểm tra chất lượng định kỳ.
- Góp ý/nêu vấn đề (nếu có) với các Trưởng nhóm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ
- Đề xuất giải các giải pháp cải tiến.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ trở lên
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QA/ Trainer tài chính
-Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu deal theo năng lực
-Được cung cấp thiết bị khi làm việc
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.
- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm.
- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực



