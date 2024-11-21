Tuyển Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Lập báo cáo, phân tích theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và tuân thủ của các báo cáo

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của Phòng Thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu

Thực hiện đối soát tính thưởng theo kết quả thu nợ hàng tháng cho Phòng Thu hồi nợ.

Theo dõi, báo cáo, phân tích hiệu quả của các chi phí đến kết quả và hiệu quả hoạt động thu nợ.

Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của phòng Thu hồi nợ.

Hàng ngày báo cáo và phản hồi cho Trưởng Phòng và BGĐ các số liệu thu hồi nợ.

Thực hiện các hoạt động vận hành của bộ máy thu hồi nợ theo yêu cầu của quản lý (Phân chia danh mục, bộ tiêu chí vận hành call/ field...)

Đảm bảo tuân thủ theo quy trình và chính sách của Happy Money

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề có liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm admin, phân tích dữ liệu hỗ trợ khối thu hồi nợ tại các công ty tài chính, ngân hàng

Sử dụng tốt tin học văn phòng (yêu cầu thành thạo excel)

Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

Cẩn thận, chịu khó, tư duy tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...

Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động.

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

