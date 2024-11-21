Tuyển Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thu Hồi Nợ thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập báo cáo, phân tích theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và tuân thủ của các báo cáo
Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của Phòng Thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
Thực hiện đối soát tính thưởng theo kết quả thu nợ hàng tháng cho Phòng Thu hồi nợ.
Theo dõi, báo cáo, phân tích hiệu quả của các chi phí đến kết quả và hiệu quả hoạt động thu nợ.
Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của phòng Thu hồi nợ.
Hàng ngày báo cáo và phản hồi cho Trưởng Phòng và BGĐ các số liệu thu hồi nợ.
Thực hiện các hoạt động vận hành của bộ máy thu hồi nợ theo yêu cầu của quản lý (Phân chia danh mục, bộ tiêu chí vận hành call/ field...)
Đảm bảo tuân thủ theo quy trình và chính sách của Happy Money

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề có liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm admin, phân tích dữ liệu hỗ trợ khối thu hồi nợ tại các công ty tài chính, ngân hàng
Sử dụng tốt tin học văn phòng (yêu cầu thành thạo excel)
Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu
Cẩn thận, chịu khó, tư duy tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu/ tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...
Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, ...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động.
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

