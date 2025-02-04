Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Tư vấn hướng nghiệp:

Tìm hiểu nhu cầu, sở thích và năng lực của học sinh/sinh viên, người có nhu cầu học để đưa ra lời khuyên hướng nghiệp phù hợp.

Cung cấp thông tin về các ngành nghề, xu hướng phát triển thị trường lao động và cơ hội nghề nghiệp tương lai.

Hỗ trợ học sinh/sinh viên xác định mục tiêu học tập và lộ trình phát triển cá nhân.

2. Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến về các chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh và quy trình đăng ký học tại trường.

Giải đáp các thắc mắc của học sinh/sinh viên và phụ huynh liên quan đến các dịch vụ đào tạo của nhà trường.

Hỗ trợ học sinh/sinh viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển sinh và các thủ tục cần thiết.

3. Xây dựng và duy trì mối quan hệ:

Duy trì mối quan hệ tốt với học sinh/sinh viên và phụ huynh, đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ liên tục và chuyên nghiệp.

Phát triển mạng lưới kết nối với các trường trung học, trung tâm tư vấn giáo dục và các đối tác liên quan.

4. Tham gia các hoạt động tuyển sinh và quảng bá:

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo hướng nghiệp và triển lãm giáo dục để quảng bá thương hiệu của nhà trường.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các chiến dịch truyền thông và tuyển sinh hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành giáo dục, tâm lý học, quản trị kinh doanh hoặc marketing.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh hoặc dịch vụ khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về hệ thống giáo dục và các chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc.

Khả năng lắng nghe, đồng cảm và phân tích nhu cầu của khách hàng.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và sử dụng các nền tảng trực tuyến để tư vấn.

3. Phẩm chất:

Tận tâm, nhiệt tình và đam mê hỗ trợ người khác.

Tư duy chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công việc.

Có trách nhiệm cao và tinh thần học hỏi liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương = Lương cơ bản+ KPI + thưởng doanh số: Thu nhập tổng có thể đạt 10-14 triệu/tháng.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Các sự kiện kết nối và giao lưu nâng cao tinh thần đồng đội.

Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn do công ty cử đi học

Đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 8:00 đến 17:30.

Nghỉ Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.