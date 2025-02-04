Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
- Hà Nội: Lương cơ bản từ 6,500,000 VND đến 12,000,000 VND Review lương 3 tháng/lần. Tổng thu nhập lên tới 20,000,000 VND/tháng Hoa hồng cao, không chặn trần. Được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ năng, quy trình bán hàng và sản phẩm,tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng bởi các chuyên gia. Lộ trình thăng tiến lên các vị trí quản lí, leader sau 6 tháng
- 1 năm làm việc. Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước ngay khi lên chính thức, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Liên hệ, giới thiệu trao đổi, tư vấn cho khách hàng về phần mềm bán hàng KiotViet
Demo hướng dẫn khách sử dụng
Kí kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau bán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan đến Sale, chăm sóc khách hàng,....
Có laptop và phương tiện di chuyển
Giao tiếp nhanh nhẹn, chủ động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI