Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản từ 6,500,000 VND đến 12,000,000 VND Review lương 3 tháng/lần. Tổng thu nhập lên tới 20,000,000 VND/tháng Hoa hồng cao, không chặn trần. Được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ năng, quy trình bán hàng và sản phẩm,tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng bởi các chuyên gia. Lộ trình thăng tiến lên các vị trí quản lí, leader sau 6 tháng

- 1 năm làm việc. Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước ngay khi lên chính thức, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ, giới thiệu trao đổi, tư vấn cho khách hàng về phần mềm bán hàng KiotViet
Demo hướng dẫn khách sử dụng
Kí kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau bán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan đến Sale, chăm sóc khách hàng,....
Có laptop và phương tiện di chuyển
Giao tiếp nhanh nhẹn, chủ động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

