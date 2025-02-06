Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện 2 miền Bắc Nam; Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài; Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Lương theo thỏa thuận và căn cứ theo năng lực làm việc và KPI được giao + % hoa hồng doanh số; Các chế độ thưởng lễ và nghỉ lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Du lịch hàng năm tại công ty Hưởng chế độ thành lập của Tập Đoàn Bitexco Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo hiệu suất kinh d, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các báo cáo doanh số định kỳ hàng ngày/ tuần.
· Check thông tin đầu số, book số, liên hệ làm hợp đồng cho khách hàng.
· Tìm kiếm đại lý mới phát triển doanh số.
· Phối hợp chăm sóc đại lý công ty để phát triển doanh thu.
· Xử lý sự cố nhanh nhất có thể, luôn chủ động trong mọi việc, kể cả sự cố và hỏi thăm.
· Kiêm tra thu hồi đầu số hoặc dịch vụ khi nợ quá hạn hoặc không sử dung.
· Kiểm soát hợp đồng và các giấy tờ liên quan của bộ phận kinh doanh.
· Gọi điện nhắc công nợ và xử lý công nợ (Thu hồi công nợ sẽ tính KPI háng tháng)
· Biết phối hợp với các phòng ban trong công ty, cũng như giao tiếp xử lý vấn đề.
· Có khả năng xử lý và tư vấn dịch vụ nếu có khách hàng cần hỗ trợ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
· Bắt buộc có kỹ năng sử dụng Word, Excel, PowerPoint tốt.
· Có kỹ năng giao tiếp tốt.
· Thích ứng nhanh và chịu được áp lực công việc cao.
· Trung thực, cẩn thận, có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu.
· Nhiệt tình, năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt, thái độ tốt trong công việc.
Không có kinh nghiệm được đào tạo, có kinh nghiệm sale, viễn thông là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B001b, tháp The Manor, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

