Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P2001, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn đầu tư nước ngoài, lập và nộp hồ sơ dự án FDI và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, văn bản tố tụng và các văn bản liên quan đến công việc được giao;

Nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tham gia tố tụng, đại diện khách hàng giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hình sự, hành chính tại Tòa án, Trung tâm trọng tài thương mại;

Đại diện khách hàng ngoài tố tụng;

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng của Công ty;

Thực hiện và phụ trách các công việc theo phân công của Luật sư điều hành;

Phối hợp làm việc cùng các Luật sư và đồng nghiệp khác trong các công việc chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/luật sư ít nhất 2 năm;

Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc;

Có khả năng lập kế hoạch, đưa ra hướng xử lý và các giải pháp thực hiện công việc;

Có khả năng đi công tác tại các tỉnh, thành phố;

Cẩn thận, kỹ tính trong công việc, nhạy bén, tư duy pháp lý tốt;

Chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc;

Có khả năng soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh và giao tiếp tiếng Anh thông thường;

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên:

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, tạo ấn tượng tốt cho khách hàng.

Có khả năng diễn thuyết, truyền đạt thông tin và thuyết phục người nghe.

Giao tiếp được tiếng Anh.

Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận.

Thưởng: Theo năng lực bản thân và kết quả xử lý công việc.

Các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT... theo quy định pháp luật.

Được đào tạo các kỹ năng để trở thành luật sư, nhà tư vấn luật chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin