Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH AVC Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà CEO Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tuyển dụng/Tư vấn ứng viên (70%)

Làm việc với các công ty khách hàng, tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của khách hàng.

Tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu của các công ty khách hàng.

Tổ chức phỏng vấn cho ứng viên theo yêu cầu của khách hàng.

Đảm bảo tốc độ tuyển dụng và kết quả của các vị trí được giao hiệu quả về thời gian và chất lượng ứng viên.

Hỗ trợ ứng viên và khách hàng trong quá trình phỏng vấn, chọn lựa ứng viên cuối cùng.

Tổng hợp database ứng viên theo quy định của Team.

2. Phát triển khách hàng (20%)

Tìm kiếm các công ty khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ headhunt.

Tư vấn khách hàng trong quá trình chọn lọc ứng viên, tìm chân dung ứng viên trên thị trường.

Hoàn tất các thủ tục hợp đồng ký kết giữa Phoung Hunt và công ty khách hàng.

Tham gia vào quá trình truyền thông thương hiệu của Phoung Hunt tới thị trường và các khách hàng tiềm năng.

3. Truyền thông thương hiệu & các công việc khác. (10%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Nhân sự ...hoặc có định hướng gắn bó lâu dài với ngành Nhân sự/Kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm vị trí Thực tập sinh Tuyển dụng/Nhân sự/Kinh doanh tại các Headhunt Agency hoặc nội bộ các công ty có quy mô nhân sự từ 100 người trở lên.

Mong muốn và có định hướng gắn bó với nghề Nhân sự/Kinh doanh/Headhunt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Có tư duy chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế.

Có tinh thần máu lửa, quyết liệt và tập trung cao trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo là 1 lợi thế lớn.

Tại Công ty TNHH AVC Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + Incentive (Theo cơ chế cụ thể sẽ trao đổi sau khi đạt phỏng vấn).

Bảo hiểm đóng theo quy định.

Training đào tạo định kỳ theo kế hoạch.

Hình thức làm việc: 03 ngày tại văn phòng & 02 ngày WFH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AVC Group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.