Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 560 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Trực tiếp trả lời tin nhắn, comment, inbox của khách hàng trên fanpage của công ty.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của nha khoa

Hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn dịch vụ trực tiếp tại cơ sở

Theo dõi, xử lý các phản hồi, đánh giá của khách hàng trên fanpage.

Cập nhật thông tin các chương trình ưu đãi để tư vấn tới khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, telesales.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.

Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.