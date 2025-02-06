Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Cây Bút Nhí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 triệu - 15 triệu (tùy vào hiệu quả công việc), thỏa thuận khi phỏng vấn. - Bảo hiểm theo chế độ của công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu và giải thích các khóa học, chương trình học và sách cho phụ huynh.

- Hỗ trợ phụ huynh chọn khóa học, cuốn sách phù hợp với nhu cầu.

- Giải đáp thắc mắc về chương trình học, nội dung sách, thông tin giáo viên.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng cùng quản lý lớp học.

- Thu thập phản hồi và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để hỗ trợ quá trình xây dựng khóa học mới.

- Tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng mới, tham gia các hoạt động tư vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên giao tiếp lưu loát không có vấn đề gì về phát âm Tiếng Việt.

- Có kinh nghiệm tư vấn và CSKH.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, từng tham gia các câu lạc bộ hoặc đã làm việc tại các trung tâm, tổ chức về giáo dục, đào tạo.

- Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực.

- Kỹ năng: quản lý thời gian; giao tiếp, xử lý tình huống; biết thống kê, báo cáo; có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

Tại Công ty TNHH Cây Bút Nhí Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cây Bút Nhí

