Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: xây dựng trên giá trị Tin Cậy - Tận Tâm - Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ,năng động, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Giới thiệu các tính năng chính của từng loại xe có trong showroom - Mitsubishi Kim Liên Hà Nội

• Trả lời các câu hỏi của khách hàng về giá cả, tính năng xe...

• Giải thích mức giá và giúp khách hàng lựa chọn loại xe phù hợp nhất với tình hình tài chính cá nhân

• Đánh giá nhu cầu sử dụng của khách hàng và tư vấn chọn loại xe

• Đàm phán và chốt mức giá thanh toán cuối cùng với khách hàng

• Giới thiệu các gói hỗ trợ tài chính với khách hàng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ và tăng thêm sự tin cậy

• Chốt hợp đồng và các thủ tục mua bán xe

• Giao xe cho khách hàng sau khi các thủ tục đã được hoàn tất

• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tuổi từ 20-29 sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên nghành Kinh doanh, Tài chính,Marketing, Kỹ thuật ô tô,...

• Chấp nhận đào tạo nhân sự chưa có kinh nghiệm bán ô tô

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, đam mê kinh doanh.

• Hiểu biết và đam mê ô tô và có bằng B2 là một lợi thế.

• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng ô tô.

Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 4.5 - 5.5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin