Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội
- Hà Nội: xây dựng trên giá trị Tin Cậy
- Tận Tâm
- Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ,năng động, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
• Giới thiệu các tính năng chính của từng loại xe có trong showroom - Mitsubishi Kim Liên Hà Nội
• Trả lời các câu hỏi của khách hàng về giá cả, tính năng xe...
• Giải thích mức giá và giúp khách hàng lựa chọn loại xe phù hợp nhất với tình hình tài chính cá nhân
• Đánh giá nhu cầu sử dụng của khách hàng và tư vấn chọn loại xe
• Đàm phán và chốt mức giá thanh toán cuối cùng với khách hàng
• Giới thiệu các gói hỗ trợ tài chính với khách hàng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ và tăng thêm sự tin cậy
• Chốt hợp đồng và các thủ tục mua bán xe
• Giao xe cho khách hàng sau khi các thủ tục đã được hoàn tất
• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chấp nhận đào tạo nhân sự chưa có kinh nghiệm bán ô tô
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, đam mê kinh doanh.
• Hiểu biết và đam mê ô tô và có bằng B2 là một lợi thế.
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng ô tô.
Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 4.5 - 5.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
