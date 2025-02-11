Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: xây dựng trên giá trị Tin Cậy

- Tận Tâm

- Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ,năng động, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Giới thiệu các tính năng chính của từng loại xe có trong showroom - Mitsubishi Kim Liên Hà Nội
• Trả lời các câu hỏi của khách hàng về giá cả, tính năng xe...
• Giải thích mức giá và giúp khách hàng lựa chọn loại xe phù hợp nhất với tình hình tài chính cá nhân
• Đánh giá nhu cầu sử dụng của khách hàng và tư vấn chọn loại xe
• Đàm phán và chốt mức giá thanh toán cuối cùng với khách hàng
• Giới thiệu các gói hỗ trợ tài chính với khách hàng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ và tăng thêm sự tin cậy
• Chốt hợp đồng và các thủ tục mua bán xe
• Giao xe cho khách hàng sau khi các thủ tục đã được hoàn tất
• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tuổi từ 20-29 sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên nghành Kinh doanh, Tài chính,Marketing, Kỹ thuật ô tô,...
• Chấp nhận đào tạo nhân sự chưa có kinh nghiệm bán ô tô
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, đam mê kinh doanh.
• Hiểu biết và đam mê ô tô và có bằng B2 là một lợi thế.
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng ô tô.

Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 4.5 - 5.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 26 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

