Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lễ Tết, Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ, chuyên cần, con nhỏ, tăng ca... - Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến - Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường - Có ngày nghỉ phép - Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm - Cam kết không nợ lương hay chậm lương, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Tư vấn các gói liệu trình, sản phẩm, dịch vụ của TMV tại chi nhánh làm việc.

• Sắp xếp lịch, nhận đặt lịch và nhắc nhở lịch điều trị.

• Theo dõi liệu trình đánh giá kết quả liệu trình cho khách.

• Thông báo các chương trình khuyến mãi cập nhật công nghệ mới đến khách hàng.

• Cập nhật kiến thức ngành trong các buổi training công nghệ mới, tham gia những khóa học khi công ty có yêu cầu.

• Hoàn thành KPI tháng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên các bạn đã làm tư vấn bán hàng tại các hãng mỹ phẩm, hoặc trung tâm chăm sóc da, dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ

• Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt

• Chín chắn, ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc

• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương

• Yêu thích công việc làm đẹp

• Có kế hoạch ổn định công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.