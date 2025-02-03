Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lễ Tết, Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ, chuyên cần, con nhỏ, tăng ca...

- Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến

- Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường

- Có ngày nghỉ phép

- Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm

- Cam kết không nợ lương hay chậm lương, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Tư vấn các gói liệu trình, sản phẩm, dịch vụ của TMV tại chi nhánh làm việc.
• Sắp xếp lịch, nhận đặt lịch và nhắc nhở lịch điều trị.
• Theo dõi liệu trình đánh giá kết quả liệu trình cho khách.
• Thông báo các chương trình khuyến mãi cập nhật công nghệ mới đến khách hàng.
• Cập nhật kiến thức ngành trong các buổi training công nghệ mới, tham gia những khóa học khi công ty có yêu cầu.
• Hoàn thành KPI tháng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên các bạn đã làm tư vấn bán hàng tại các hãng mỹ phẩm, hoặc trung tâm chăm sóc da, dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ
• Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt
• Chín chắn, ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc
• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương
• Yêu thích công việc làm đẹp
• Có kế hoạch ổn định công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

