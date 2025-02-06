Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH AFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH AFC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, sản phẩm giáo dục ( các chương trình đào tạo thạc sĩ , chương trình Cử nhân , các khóa học ngắn hạn với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và Tài chính);
Chăm sóc khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM và phát triển khách hàng cá nhân qua điện thoại, email, facebook, zalo;....
Hướng dẫn học viên đăng ký hoàn thiện hồ sơ thi và xét tuyển đầu vào;
Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam/Nữ có độ tuổi từ 22-30 tuổi;
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có ý chí cầu tiến trong công việc;
Chăm chỉ, cókhả năng chịu được áp lực;
Ưu tiên các ứng viên đã cókinh nghiệm tư vấn/chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Charmvit Tower 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

