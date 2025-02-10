Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận DATA khách đến Học thử từ nhân viên Telesales

Tiếp khách đến, tư vấn trực tiếp và chốt sales.

Thực hiện việc ký hợp đồng, phụ lục đào tạo nghề

Quản lý và chăm sóc khách hàng trên phần mềm CRM

Một số công việc khác theo sự phân công cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tư vấn trực tiếp, Telesales hoặc CSKH

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm đào tạo, giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7- 8Tr + % Doanh số cá nhân + phụ cấp (ăn trưa + gửi xe)

Tổng thu nhập: 15Tr trở lên (không giới hạn)

Đặc biệt: Được đào tạo về kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng chăm sóc khách hàng...vào thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

