Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận DATA khách đến Học thử từ nhân viên Telesales
Tiếp khách đến, tư vấn trực tiếp và chốt sales.
Thực hiện việc ký hợp đồng, phụ lục đào tạo nghề
Quản lý và chăm sóc khách hàng trên phần mềm CRM
Một số công việc khác theo sự phân công cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tư vấn trực tiếp, Telesales hoặc CSKH
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm đào tạo, giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7- 8Tr + % Doanh số cá nhân + phụ cấp (ăn trưa + gửi xe)
Tổng thu nhập: 15Tr trở lên (không giới hạn)
Đặc biệt: Được đào tạo về kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng chăm sóc khách hàng...vào thứ 6 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
