Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế WonderTour làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương và thưởng cạnh tranh (Lương cứng + hoa hồng => Tổng thu nhập từ 20 triệu đồng/ tháng trở lên) Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng. Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định. Các chính sách phúc lợi hấp dẫn như thưởng lễ, tết, teambuilding.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu công ty.

Thu thập và quản lý thông tin khách hàng.

Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu và bán các dịch vụ du lịch của công ty.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Lên kế hoạch và tính toán chi phí cho các chương trình tour.

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành du lịch.

Ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế WonderTour Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế WonderTour

