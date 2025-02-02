Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty. Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty. Review lương theo tháng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Cơ hội lên team lead (quản lý 3 - 5 nhân sự). Nghỉ phép 12 ngày/năm. Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, ...). Được đi du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Được tha, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Khai thác nhu cầu của khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại/tin nhắn, tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng theo nguồn data từ phòng Marketing (sản phẩm có 15 năm thương hiệu).

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng tỷ lệ renew và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Nhập và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

Ứng viên đã từng có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, kinh doanh online, telesale là một lợi thế.

Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

Thích giao tiếp, hòa đồng.

Yêu cầu khác: Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.