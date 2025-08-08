Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tham gia nghiên cứu, phát triển các mô hình Machine Learning / Deep Learning cho bài toán Computer Vision, NLP, LLM

Thử nghiệm và triển khai các mô hình AI vào sản phẩm thực tế

Làm việc cùng các kỹ sư để tích hợp AI vào nền tảng Vconnex IoT Platform, hướng tới vận hành ổn định và tối ưu.

Tích hợp hệ thống & triển khai on-premise

Hỗ trợ quá trình triển khai mô hình AI trên hệ thống on-premise, tối ưu hóa cho thiết bị edge thay vì cloud hoặc container-based.

Làm việc với các framework như PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, và các định dạng triển khai như ONNX, TensorRT, NCNN.

Hỗ trợ xây dựng các công cụ giám sát, log, và phân tích hiệu năng cho hệ thống tích hợp AI.

Học hỏi & Cộng tác

Làm việc cùng các kỹ sư AI, phần mềm, phần cứng trong toàn bộ quá trình đưa AI từ ý tưởng đến sản phẩm.

Tham gia các buổi họp kỹ thuật, chia sẻ giải pháp và cập nhật kiến thức mới về AI/Edge AI/LLM.

Tự nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp giúp cải thiện hiệu suất mô hình và tối ưu tài nguyên thiết bị.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành CNTT, Toán Tin, AI, Tự động hóa, Khoa học máy tính.

Có nền tảng kiến thức về AI, Machine Learning, LLM, NLP, Computer Vision.

Lập trình thành thạo Python hoặc C++; hiểu về OOP và design patterns.

Biết sử dụng các framework như PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, ưu tiên nếu biết ONNX, TensorRT hoặc NCNN.

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết cơ bản về triển khai API, làm việc trên hệ thống không container hóa (non-Docker).

Tư duy logic tốt, chủ động học hỏi, yêu thích công nghệ AI và các ứng dụng thực tiễn.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ TTS: Lên đến 10.000.000 VNĐ ( Fresher : Lương thỏa thuận)

Phụ cấp ăn trưa: 700.000 VNĐ

Được đào tạo chuyên sâu.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được tham gia các sự kiện nội bộ, team-building cùng công ty.Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hằng năm.

Tham gia đúng, đủ mọi chế độ, chính sách và ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định mới nhất của Luật lao động ban hành.

