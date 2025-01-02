Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng khối khách hàng cá nhân

Liên hệ với khách hàng theo dữ liệu Công ty cung cấp. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm vay, ưu đãi của Công ty.

Tự tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay bên ngoài. Nguồn khách hàng mới tiềm năng của cá nhân. Kết hợp khai thác khách hàng tiềm năng từ danh sách khách hàng cũ.

Những khách hàng đủ điều kiện theo quy định, thuyết phục để họ đồng ý vay và trường hợp khách hàng không đủ điều kiện vay, thông báo đến khách hàng được biết.

Tiếp nhận hoàn thành các hồ sơ vay, giải đáp và hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tại từng thời điểm.

Chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân khoản vay.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên.

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo nghiệp vụ từ đầu

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc dịch vụ

Kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc dịch vụ

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: 4tr960 VND

+ Tổng Thu nhập từ 8tr->20.000.000tr VND/tháng

+Tổng thu nhập bao gồm: lương cb + chuyên cần + hoa hồng + thưởng volume + contest phát sinh mỗi tháng

+ Ký HDLD ngay khi nhận việc

+ Thưởng hàng tháng, quý, lễ, tết

+ Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: BHYT, BHXH, BHSK

+Môi trường làm việc năng động

+ Nhiều cơ hội thăng tiến

