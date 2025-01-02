Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng khối khách hàng cá nhân
Liên hệ với khách hàng theo dữ liệu Công ty cung cấp. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm vay, ưu đãi của Công ty.
Tự tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay bên ngoài. Nguồn khách hàng mới tiềm năng của cá nhân. Kết hợp khai thác khách hàng tiềm năng từ danh sách khách hàng cũ.
Những khách hàng đủ điều kiện theo quy định, thuyết phục để họ đồng ý vay và trường hợp khách hàng không đủ điều kiện vay, thông báo đến khách hàng được biết.
Tiếp nhận hoàn thành các hồ sơ vay, giải đáp và hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tại từng thời điểm.
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân khoản vay.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên.
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo nghiệp vụ từ đầu
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc dịch vụ
Kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc dịch vụ

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: 4tr960 VND
+ Tổng Thu nhập từ 8tr->20.000.000tr VND/tháng
+Tổng thu nhập bao gồm: lương cb + chuyên cần + hoa hồng + thưởng volume + contest phát sinh mỗi tháng
+ Ký HDLD ngay khi nhận việc
+ Thưởng hàng tháng, quý, lễ, tết
+ Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: BHYT, BHXH, BHSK
+Môi trường làm việc năng động
+ Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất